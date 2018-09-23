Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Донеччині поліцейські припинили підпільне виробництво та збут боєприпасів (фото)

23.09.2018 17:53

Співробітники управління карного розшуку спільно з детективами слідчого управління поліції Донецької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали двох жителів Краматорська, які торгували патронами власного виробництва. Майстерня з виготовлення боєприпасів маскувалася під вивіскою магазину штор: покупці навіть не здогадувалися, що у підсобці - вибухонебезпечна фабрика. У спільників також вилучено арсенал бойової зброї та боєприпасів.

Працюючи над встановленням джерела нелегальних боєприпасів на Донеччині, оперативники обласного главку вийшли на підпільну майстерню у Краматорську.

1

В ході операції «Зброя та вибухівка» поліцейські встановили двох виробників, 32 і 43 років. За словами розшуковців, це фанатики зброї та завзяті мисливці.

2

Зловмисники орендували на місцевому ринку приміщення, де був розташований магазин штор. За стіною, в потаємній кімнаті збирали патрони, підганяючи калібр під сучасну мисливську зброю іноземного виробництва.

Для виготовлення використовували стріляні гільзи, «реставруючи» їх. Покупців знаходили через інтернет.

В ході обшуків у майстерні, вдома та у гаражі поліцейські вилучили не тільки нелегальну продукцію та інструменти для її виготовлення, але й бойову зброю – незареєстрований карабін, гранату до підствольного гранатомету, великокаліберні боєприпаси та понад 600 патронів армійського зразку.

Зброя та боєприпаси спрямовані на експертизу, їх походження встановлюється. Товар, який виробляли підпільні зброярі, перевірять балістики – чи використовувалися ці патрони для вчинення злочинів. Також встановлюється коло покупців нелегальних боєприпасів.

Затриманим інкримінується ч.1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті – від 3 до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції
Донецької області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...