На Донеччині поліцейські припинили підпільне виробництво та збут боєприпасів (фото)

Співробітники управління карного розшуку спільно з детективами слідчого управління поліції Донецької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали двох жителів Краматорська, які торгували патронами власного виробництва. Майстерня з виготовлення боєприпасів маскувалася під вивіскою магазину штор: покупці навіть не здогадувалися, що у підсобці - вибухонебезпечна фабрика. У спільників також вилучено арсенал бойової зброї та боєприпасів.

Працюючи над встановленням джерела нелегальних боєприпасів на Донеччині, оперативники обласного главку вийшли на підпільну майстерню у Краматорську.

В ході операції «Зброя та вибухівка» поліцейські встановили двох виробників, 32 і 43 років. За словами розшуковців, це фанатики зброї та завзяті мисливці.

Зловмисники орендували на місцевому ринку приміщення, де був розташований магазин штор. За стіною, в потаємній кімнаті збирали патрони, підганяючи калібр під сучасну мисливську зброю іноземного виробництва.

Для виготовлення використовували стріляні гільзи, «реставруючи» їх. Покупців знаходили через інтернет.

В ході обшуків у майстерні, вдома та у гаражі поліцейські вилучили не тільки нелегальну продукцію та інструменти для її виготовлення, але й бойову зброю – незареєстрований карабін, гранату до підствольного гранатомету, великокаліберні боєприпаси та понад 600 патронів армійського зразку.

Зброя та боєприпаси спрямовані на експертизу, їх походження встановлюється. Товар, який виробляли підпільні зброярі, перевірять балістики – чи використовувалися ці патрони для вчинення злочинів. Також встановлюється коло покупців нелегальних боєприпасів.

Затриманим інкримінується ч.1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті – від 3 до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції

Донецької області

