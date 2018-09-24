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Патриарх Варфоломей: Украинская церковь получит автокефалию, потому что это ее право

24.09.2018 00:18

Также он заявил, что не боится угроз России

Вселенский патриарх Варфоломей ясно дал понять, что он не изменит свою позицию в отношении предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает Ekathimerini.

ekathimerini.com

"Сейчас наступила очередь Украины получить автокефалию. Это произойдет, потому что это ее право (церки - ред.)", - заявил он, упомянув самые молодые автокефальные церкви - чешские и словацкие.

Кроме того, патриарх Варфоломей отметил, что это исключительное право Вселенского патриархата предоставлять автокефалию всем новым православным церквям, начиная с России в XVI веке.

"Мы не боимся угроз", - заявил патриарх комментируя критику со стороны России через украинскую автокефалию. // 112.ua

 

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