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На Сумщине репетитор подозревается в развращении несовершеннолетней

24.09.2018 00:57

Педофилу грозит до 15 лет лишения свободы

 

В Сумской области 41-летний житель Глуховского района задержан по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка.

Фото: pixabay.com

"В ходе следствия, проведенного следователями ГУ НП в Сумской области, установлено, что жительница. Глухова обратилась к своему знакомому, который имеет педагогическое образование, с просьбой предоставить частные уроки ее малолетний дочери 2006 года рождения. В течение 2015 – 2017 годов мужчина проводил с девочкой занятия по месту жительства. Лишь после того, как обучение закончилось, ребенок решил признаться матери, что с начала 2017 репетитор совершал в отношении нее развратные действия", – отмечено в сообщении прокуратуры.

Кроме того, на планшет ученицы мужчина загружал изображения порнографического характера, в том числе с участием детей. Малолетняя боялась кому-то об этом признаться, так как была уверена, что ей не поверят и будут ругать.
23 сентября прокуратура Сумской области объявила мужчине о подозрении.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 301 (распространение изображений порнографического характера) УК Украины.

Прокуратура и полиция уже готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Справка: задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. // Сегодня

 

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