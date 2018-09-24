В Норвегии задержали россиянина подозреваемого в шпионаже

Норвежкая полиция 21 сентября задержала в аэропорту Осло 51-летнего гражданина России по подозрению в незаконном сборе информации.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции. Имя мужчины в полиции не раскрыли.

В отделении заявили, что мужчину задержали на две недели и изъяли всю технику, чтобы избежать возможного уничтожения улик.

По данным ведомства, россиянин накануне посетил межпарламентский семинар о оцифровке данных в Стортинге (норвежском парламенте), где вел себя "подозрительно". Международный семинар проводился при поддержке Европейского центра парламентских исследований и документации.

"Я могу лишь подтвердить, что арест связан с семинаром в парламенте", – рассказал местному изданию vg.no глава отдела коммуникации Службы безопасности Норвегии Тронд Хугубаккен.

Среди тем, которые затрагивались на семинаре была и информационная безопасность. Всего в мероприятии приняли участие 79 человек из 34 стран мира. Как сообщили в самом парламенте, о подозрительном поведении россиянина службу безопасности уведомил один из участников семинара.

По данным адвоката мужчины Хеге Кристен Аакре, россиянин настаивает на тщательном судебном разбираетльстве и уверяет, что его поведение "неправильно истолковали".