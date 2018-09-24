В Норвегии задержали россиянина подозреваемого в шпионаже

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции. Имя мужчины в полиции не раскрыли.
В отделении заявили, что мужчину задержали на две недели и изъяли всю технику, чтобы избежать возможного уничтожения улик.
По данным ведомства, россиянин накануне посетил межпарламентский семинар о оцифровке данных в Стортинге (норвежском парламенте), где вел себя "подозрительно". Международный семинар проводился при поддержке Европейского центра парламентских исследований и документации.
"Я могу лишь подтвердить, что арест связан с семинаром в парламенте", – рассказал местному изданию vg.no
глава отдела коммуникации Службы безопасности Норвегии Тронд Хугубаккен.
Среди тем, которые затрагивались на семинаре была и информационная безопасность. Всего в мероприятии приняли участие 79 человек из 34 стран мира. Как сообщили в самом парламенте, о подозрительном поведении россиянина службу безопасности уведомил один из участников семинара.
По данным адвоката мужчины Хеге Кристен Аакре, россиянин настаивает на тщательном судебном разбираетльстве и уверяет, что его поведение "неправильно истолковали".
Посольство России в Норвегии подтвердило задержание 51-летнего россиянина и заявило, что ему оказывается помощь. // LB.ua