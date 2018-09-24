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В российской колонии нашли повешенным очередного «вора в законе» по прозвищу Вова Вагон

24.09.2018 02:16
В ИК-11 поселка Ныроб Пермского край найден повешенным нижегородский «вор в законе» Владимир Вагин, известный также как Вова Вагон.
Об этом сообщает агентство «Прайм Крайм».
 
Картинки по запросу повесился
 
По данным издания, тело заключенного нашли в камере после отбоя. В региональном управлении ФСИН отказались прокомментировать эту информацию изданию 59.ru, сославшись на следствие. В Следственном комитет пообещали рассказать о случившемся позже.
Заместительница председателя общественной наблюдательной комиссии региона Анна Каргапольцева подтвердила 59.ru, что Вагин мертв.
 
«Чтобы выяснить причины смерти, ГУФСИН начал проверку. Пока никакой информации о причинах нет. Но могу сказать, что никаких жалоб и обращений от этого мужчины, его родственников в общественный совет не поступало», — сказала Каргапольцева. Она добавила, что видела его лично в ИК-35 весной, где заключенный отбывал наказание ранее. У него не было жалоб.
 
«Прайм Крайм» отмечает, что в 2016 году в ИК-11 нашли повешенным другого вора в законе — Максима Новикова по прозвищу Макс Пионер.
 
В 2016 года Нижегородский областной суд приговорил Вагина к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в покушение на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК). По версии следствия, ночью 15 марта 2009 года Вагин приехал к одному из клубов в Нижнем Новгороде и узнал о драке между двумя посетителями. Вагин ударил ножом в грудь 23-летнего очевидца конфликта; он оказался сотрудником милиции, не находящимся при исполнении. Вагин свою вину не признал.
 
«Нижний Новгород» отмечает, что после инцидента Вагин уехал из России, в 2010 году его задержали в Дубае по запросу Интерпола. В августе 2014 года его экстрадировали в Россию. // Медиазона

 

 

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