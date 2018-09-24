Довічне ув’язнення загрожує чоловікові, який за «непристойну пропозицію» жорстоко убив товариша

Конотопською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 29-річного конотопчанина, який з особливою жорстокістю позбавив життя свого товариша .

У ході слідства встановлено, що 18 липня 2018 року близько 15.00 в одному з житлових будинків м. Конотоп двоє товаришів влаштували застілля, яке закінчилось убивством господаря квартири.

Як стверджує обвинувачений, потерпілий зробив йому непристойну пропозицію, яка його наскільки розлютила, що він впродовж 2 годин наніс товаришу близько 60 ударів ногами та руками. Не зупинившись на скоєному, гість схопив кухонний ніж та декілька разів ще вдарив ним потерпілого.

Від отриманих травм 41-річний господар квартири помер на місці. Коли його товариш зрозумів, що накоїв, босоніж у закривавленому одязі вибіг з квартири. Із собою чоловік прихопив срібний ланцюжок із хрестиком, який був на потерпілому. Вже через декілька годин зловмисника, який до цього вже був неодноразово засуджений за крадіжки та хуліганство, затримали співробітники поліції. За клопотанням прокуратури на вирок суду затриманий чекає в СІЗО.

Як повідомила прокурор Конотопської місцевої прокуратури Юлія Волосюк, дії обвинуваченого кваліфіковано за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з особливою жорстокістю) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) КК України.

Довідково: за скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.

Прокуратура Сумської області