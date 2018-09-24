На луганщині прикордонники затримали «спостерігача» з біноклем

Прикордонники Луганського загону в районі населеного пункту Шарівка, помітили невідому особу, яка вела спостереження за діями прикордонних нарядів та за суміжної державою.

Спостереження чоловік здійснював приховано, за допомогою бінокля. Побачивши наближення прикордонного наряду він вдався до втечі. Під час затримання чоловік вчинив опір, погрожував фізичною розправою та намагався нанести собі тілесні пошкодження з метою подальшою дискредитації військовослужбовців Держприкордонслужби.

Затриманим виявився 22-річний громадянин України, який раніше неодноразово попадав в поле зору прикордонників з питань протиправної діяльності на кордоні та був засуджений за умисне тяжке тілесне пошкодження. Під час проведення фільтраційних заходів з'ясувалось, що чоловік готувався найближчим часом порушити державний кордон, а для цього слідкував за графіком несення служби прикордонників та підбирав місце для майбутнього правопорушення.

Наразі злочинця притягнуто до адміністративної відповідальності за злісну непокору прикордонникам. До Нацполіції направлено повідомлення до про вчинення кримінального правопорушення щодо опору працівникам правоохоронних органів. // ДПСУ