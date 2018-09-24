На хабарі у 15 тисяч гривень викрито службову особу лісогосподарського підприємства (фото)

Вчора, 22 вересня оперативними працівниками Управління захисту економіки в Закарпатській області спільно з слідчим відділом УСБ України в Закарпатській області, за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України затримано службову особу лісогосподарського підприємства області при вимаганні та отриманні неправомірної вигоди 15 тис. 200 грн.

Грошові кошти службовець вимагав та отримав від одного з мешканців області за незаконну вирубку деревини породи дуб та безперешкодне вивезення зрізаної деревини з ввіреного йому лісомасиву.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання службовця, причетного до вказаної корупційної схеми, виявлено та вилучено 32 тисячі гривень, понад 3,3 тисячі доларів США та 7,3 тисячі євро.

Наразі вирішується питання щодо затримання службовця в порядку ст. 208 КПК України.

Департамент захисту економіки

Національної поліції України