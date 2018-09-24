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В Одессе встретили и выдворили из страны грузинского вора «Леку Рустамского» (фото)

24.09.2018 09:00

В Одессе сотрудники спецслужб и пограничники предупредили въезд на территорию Украины одного из грузинских "воров" в законе, который контролирует представителей криминальной среды, причастных к совершению краж на территории стран СНГ и ЕС.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

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23 сентября, в 10.25 рейсом из Греции в Одессу прибыл "вор в законе" Магомедов Альберт известный также как "Лека Рустамский". По имеющимся данным, прибытие связано с его депортацией правоохранительными органами Греции. Пересечение государственной границы он осуществлял помощью поддельного загранпаспорта гражданина Украины.

В 13:25 Магомедов покинул Украину.

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Отметим, ранее его неоднократно задерживали правоохранительные органы стран СНГ и депортировали на территорию других стран. В сентябре 2015 был задержан в Минске и после профилактических мероприятий депортирован в Грецию. "Лека Рустамський" уведомлен о нецелесообразности его пребывания в Украине, после чего в 13.25 рейсом Одесса-Стамбул «вор в законе» добровольно покинул страну.

 

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