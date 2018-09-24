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В России зек, отказавшийся работать в колонии, заплатит 120 тысяч за 10 лет отсидки

24.09.2018 03:40

 Соответствующее решение суда на днях вступит в законную силу.

В городе Орел суд принял решение о взыскании с бывшего осужденного денег, потраченных на него во время пребывания в тюрьме. Заявителем выступила колония №3 Курской области. Поводом для взыскания денег стало нежелание осужденного работать.

Осужденному придется оплатить 120 тысяч за пребывание в тюрьме

Сообщается, что ответчик отбывал наказание в виде 10 лет лишения свободы. В иске также указано, что все это время руководство колонии обеспечивало осужденного питанием, вещами и средствами личной гигиены. Общие расходы, по подсчетам УФСИН, составили 120 тысяч рублей. Представители ведомства также подчеркивают, что осужденный не являлся инвалидом первой или второй группы. Однако, на предложение администрации работать, отвечал отказом.

Решение о взыскании средств с осужденного на днях должно вступить в законную силу. Будет ли ответчик его оспаривать не сообщается. // Преступная Россия

 

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