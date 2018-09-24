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Навального задержали на выходе из спецприемника. Ему грозит новый арест

24.09.2018 09:29

Полицейские Москвы задержали Алексея Навального на выходе из спецприемника после 30 суток ареста

Об этом, сообщил в твиттере его соратник Леонид Волков.
 
Картинки по запросу Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника
Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли дверь — и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении.
— Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 24, 2018
Волков рассказал, что Навального увезли в ОВД «Даниловский», где начали оформлять административный протокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушения при проведении митинга, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу). Максимальное наказание по статье — штраф до 300 тысяч рублей или 20 суток ареста.
 
Новое дело в отношении Навального рассмотрит Симоновский суд Москвы, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
 
Леонид Волков допустил, что против Навального готовят новое уголовное дело.
  • 27 августа Алексея Навального арестовали на 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Поводом для ареста стала январская «забастовка избирателей», которую организовал оппозиционер.
  • Находясь под арестом, Навальный пропустил акцию против пенсионной реформы, которую его сторонники провели в городах России 9 сентября. // Медуза

 

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