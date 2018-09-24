Навального задержали на выходе из спецприемника. Ему грозит новый арест

Волков рассказал, что Навального увезли в ОВД «Даниловский», где начали оформлять административный протокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушения при проведении митинга, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу). Максимальное наказание по статье — штраф до 300 тысяч рублей или 20 суток ареста.
Новое дело в отношении Навального рассмотрит Симоновский суд Москвы, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Леонид Волков допустил, что против Навального готовят новое уголовное дело.
27 августа Алексея Навального арестовали на 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Поводом для ареста стала январская «забастовка избирателей», которую организовал оппозиционер.
Находясь под арестом, Навальный пропустил акцию против пенсионной реформы, которую его сторонники провели в городах России 9 сентября. // Медуза
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