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В Киеве пьяная водительница протаранила Dacia и «припарковалась» в церковь (фото, видео)

24.09.2018 09:18

В воскресенье, 23 сентября, в Киеве по адресу улица Теодора Драйзера, 36 произошло лобовое ДТП с пострадавшими. Столкнулись Dacia Logan и Daewoo Lanos.

Авария случилась около 20:00. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

23 сентября по адресу улица Теодора Драйзера, 36 лоб в лоб столкнулись Dacia Logan и Daewoo Lanos

Как рассказал водитель Dacia Алексей, он ехал по Драйзера в сторону улицы Оноре де Бальзака, перед ним двигался ВАЗ 2106. На подъезде к перекрестку «шестерка» резко ушла вправо, а на встречу Logan вылетел Lanos без света фар. От удара Dacia вылетела на противоположную сторону дороги, а Daewoo поехал прямо и остановился в здании церкви Иисуса Христа. Отметим, что от места удара, до места остановки Lanos расстояние составило около 200 метров.

Предварительно, она находилась в алкогольном опьянении

В результате столкновения пострадали два пассажира Dacia. Девушку и мужчину госпитализировали в больницу. За рулем Daewoo находилась женщина. Она отказалась от госпитализации в больницу, однако имела внешние признаки алкогольного опьянения и в ходе диалога сказала, что немного выпила.

В ходе беседы женщина сказала, что немного выпила

Для оформления ДТП прибыла следственно-оперативная группа. На месте также работали патрульные и медики. Подробности происшествия выясняются. Оба участника ДТП пройдут медицинское освидетельствование для определения наличия алкоголя в крови. 

 

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