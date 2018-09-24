На Київщині судитимуть жінку та чоловіка, які вбили та пограбували подружжя пенсіонерів у м. Ірпінь

Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно 53-річного чоловіка та 48-річної жінки, які в березні поточного року, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, вчинили розбійний напад та умисне вбивство подружжя пенсіонерів в м. Ірпінь.

У ході досудового розслідування встановлено, що у березні поточного року, вказані особи, за попередньою змовою, прийшли до 81-річного чоловіка та його 79-річної жінки додому, з метою заволодіння їх майном.

Проникнувши до будинку, зловмисники били і знущались над пенсіонерами, а потім задушили металевим дротом та винесли з будинку 3 500 доларів США.

Дії чоловіка та жінки кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті двох осіб, з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

За клопотанням прокуратури, під час досудового розслідування, обвинувачені перебували під вартою. Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Київської області