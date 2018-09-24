У «Мисс Украина-2018» отобрали корону: оказалось, что она уже «миссис»

Об этом на пресс-конференции в Укринформе в понедельник, 24 сентября, заявила исполнительный директор оргкомитета Национального конкурса "Мисс Украина" Виктория Киосе.

«В связи с нарушением требований конкурса Веронику Дидусенко дисквалифицировали. Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, что не состояла в браке и не имеет детей», - сказала Киосе.

Она добавила, что в этой связи в ближайшее время тем же составом жюри будет переизбрана «Мисс Украина 2018». Объявление новой победительницы конкурса состоится во время телеверсии конкурса 30 сентября в 23.30 на канале 1+1.

По условиям конкурса, все его участницы не должны состоять в браке до или во время конкурса и не иметь детей.

Киосе рассказала, что Оргкомитет в ближайшее время соберет жюри конкурса, и его члены сами решат, выбирать ли новую «Мисс Украина-2018» из первой шестерки, двенадцатки или из 23 участниц. Новая победительница будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Мира" в Китае.

Отвечая на вопрос журналистов, Киосе отметила, что информацию о семейном положении Дидусенко в Оргкомитете получили от журналистов, после чего связались с Вероникой, и она ее подтвердила.

Финал конкурса «Мисс Украина-2018» состоялся 20 сентября.