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В Херсоне разоблачили на взятке чиновника Государственной уголовно-исполнительной службы

24.09.2018 14:15

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства разоблачили на взятке чиновника подразделения центрального подчинения Государственной уголовно-исполнительной службы.

Оперативники спецслужбы установили, что старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела внутренней безопасности по Южному межрегиональному управлению требовал от начальника отдела охраны одной из исправительных колоний города три тысячи гривен за непривлечение к ответственности за выявленные по результатам проверки исправительного учреждения нарушения.

взятка

Правоохранители задержали злоумышленника в служебном помещении после получения всей суммы неправомерной выгоды. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Задержание чиновника проводилось под процессуальным руководством прокуратуры.

Продолжаются неотложные следственные действия. // khersonline.net

 

 

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