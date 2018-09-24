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Список осіб, які загрожують нацбезпеці України, поповнився чотирма російськими українофобами

24.09.2018 14:25

Міністерство культури України на підставі звернення Служби безпеки України доповнило ще чотирма прізвищами перелік осіб, які становлять загрозу для національної безпеки.

Згідно з оновленим списком Мінкультури від 20 вересня, розміщеним на сайті відомства, до цього переліку ввійшли: російський громадський діяч, філософ і політолог Олександр Дугін, російський політолог і оглядач "Россия сегодня" Ростислав Іщенко, російський військовий історик і письменник Михайло Полікарпов і російський військовий письменник Анатолій Терещенко.

Перелік осіб, які становлять загрозу для національної безпеки, складає Мінкультури України на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Наразі до списку внесено 142 особи. // Інтерфакс-Україна

 

 

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