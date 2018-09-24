Список осіб, які загрожують нацбезпеці України, поповнився чотирма російськими українофобами

Міністерство культури України на підставі звернення Служби безпеки України доповнило ще чотирма прізвищами перелік осіб, які становлять загрозу для національної безпеки.

Згідно з оновленим списком Мінкультури від 20 вересня, розміщеним на сайті відомства, до цього переліку ввійшли: російський громадський діяч, філософ і політолог Олександр Дугін, російський політолог і оглядач "Россия сегодня" Ростислав Іщенко, російський військовий історик і письменник Михайло Полікарпов і російський військовий письменник Анатолій Терещенко.

Перелік осіб, які становлять загрозу для національної безпеки, складає Мінкультури України на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Наразі до списку внесено 142 особи. // Інтерфакс-Україна