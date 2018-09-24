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На Київщині взято під варту 35-річного чоловіка, який під час сварки зарізав свого знайомого

24.09.2018 14:35

Установлено, що у вересні поточного року між чоловіком та його знайомим, за місцем проживання останнього в одному із сіл Макарівського району, під час спільного розпиття алкогольних напоїв виникла сварка.

Під час сварки, зловмисник, схопив ніж та наніс один удар в шию свого знайомого. Внаслідок отриманого тілесного ушкодження потерпілий помер на місці події.

убивство

За процесуального керівництва Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 35-річному чоловіку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Київської області

 

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