На Миколаївщині за втручання прокуратури користувачу повернуто 228 га землі за ₴6 млн.

Первомайською місцевою прокуратурою пред’явлено позов до Маринівського професійного аграрного ліцею та фізичної особи підприємця про визнання недійсними договорів про спільний обробіток земельної ділянки державної форми власності площею 247,9 га вартістю 6 млн грн, та зобов’язання підприємця повернути її постійному користувачу.

Зокрема, місцевою прокуратурою установлено, що зазначена земельна ділянка перебуває на праві постійного користування у Маринівського професійного аграрного ліцею, яка виділена закладу для ведення особистого підсобного господарства у 1992 році.

У березні 2017 року директором ліцею укладено два договори про спільний обробіток земельних ділянок площею 135,7 га та 92,2 га з підприємцем, які передані останньому на підставі актів прийому-передачі.

Вивченням умов договорів прокуратурою установлено, що останні укладено сторонами з метою приховання іншого правочину – договору оренди землі. Однак, як постійний користувач землі, ліцей не наділений повноваженнями щодо передачі її в оренду. Крім того, внаслідок незаконних дій відповідачів фактично змінено цільове призначення землі, яка стала використовуватися у комерційних цілях для товарного сільгоспвиробництва.

Після звернення місцевої прокуратури до суду відповідачами укладено додаткові угоди про дострокове розірвання спірних правочинів. Крім того, на підставі актів прийому-передачі від 27.08.2018 земля повернута постійному користувачу - Маринівському професійному аграрному ліцею.

За таких обставин, Первомайська місцева прокуратура звернулась до суду із заявою про закриття провадження у справі щодо позовної вимоги про зобов’язання підприємця повернути землю постійному користувачу у зв’язку із відсутністю предмету спору, яка задоволена. В іншій частині позовні вимоги залишено без змін. Розгляд справи триває.

Прес-служба прокуратури Миколаївської області