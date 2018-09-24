На Херсонщине двое малолетних детей попали в больницу после побоев отца

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В Херсонской области отец избил двух своих малолетних сыновей, в результате чего дети попали в больницу с многочисленными травмами.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области, передает УНН.
“В Белозерское отделение полиции поступило сообщение, что в больницу доставлены двое братьев трех и пяти лет. Предварительный диагноз обоих: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и ссадины. По словам их матери, детей избил родной отец”, — говорится в сообщении.
Как рассказала женщина, она вернулась вечером домой и увидела на детях телесные повреждения, мальчики плакали и спрятались под диван. Дома в то время был 29-летний отец малышей.
“Супруги начали ссориться, мужчина выбежал из дома и до сих пор не вернулся. Мать вызвала „скорую“, на данный момент дети в больнице, их жизни ничего не угрожает”, - отметили в полиции.
Предварительно установлено, что семья недавно переехала жить в Белозерку из Николаевской области. Полицейские разыскивают отца детей, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз.
Открытое уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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