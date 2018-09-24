На Херсонщине двое малолетних детей попали в больницу после побоев отца

В Херсонской области отец избил двух своих малолетних сыновей, в результате чего дети попали в больницу с многочисленными травмами.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области, передает УНН.

“В Белозерское отделение полиции поступило сообщение, что в больницу доставлены двое братьев трех и пяти лет. Предварительный диагноз обоих: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и ссадины. По словам их матери, детей избил родной отец”, — говорится в сообщении.

Как рассказала женщина, она вернулась вечером домой и увидела на детях телесные повреждения, мальчики плакали и спрятались под диван. Дома в то время был 29-летний отец малышей.

“Супруги начали ссориться, мужчина выбежал из дома и до сих пор не вернулся. Мать вызвала „скорую“, на данный момент дети в больнице, их жизни ничего не угрожает”, - отметили в полиции.

Предварительно установлено, что семья недавно переехала жить в Белозерку из Николаевской области. Полицейские разыскивают отца детей, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз.

Открытое уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.