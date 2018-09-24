В Киевской области двое отморозков жестоко убили знакомого-собутыльника

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.

“В смертельном избиении жителя села Микуличи, что в Бородянском районе Киевской области, основательно подозреваются двое местных жителей. Один из них оказался родственником потерпевшего и уже имел проблемы с законом”, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бородянского отделения полиции. Правоохранители установили, что вечером во время совместного распития алкогольных напитков между хозяином и его гостями возникла ссора, которая переросла в драку. Молодые парни набросились на мужчину, начали избивать его руками и ногами по всем частям тела, пока тот не перестал дышать.

Чтобы отвезти от себя подозрение, в полицию Киевщины позвонил племянник умершего мужчины и сообщил о том, что в доме он обнаружил тело своего дяди со следами насильственной смерти.

Тело погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства трагедии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

При проведении неотложных следственных действий к совершению данного преступления установлена ​​причастность двоих мужчин 23 и 36-летнего возраста. Они находятся в изоляторе временного продолжения. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления им подозрения.