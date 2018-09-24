Фиктивная компания в Черниговской области вывозила из Украины древесину

В Черниговской области разоблачили фиктивную компанию, через которая из Украины вывозила пиломатериалы.

Об этом в Facebook сообщает председатель ГФС Сергей Билан, передает УНН.

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с работниками областной прокуратуры разоблачили фиктивную компанию, через которую осуществлялся экспорт лесоматериалов", - написал Билан.

По его словам, общее количество лесоматериалов, экспортируемых от имени фиктивного предприятия в течение 2018 года, составляет более 2,5 тыс. кубометров стоимостью более 10 млн грн.

Во время досудебного расследования, в частности, установлено, что в период 11-14 сентября 2018 года в зоне деятельности Киевской таможни ГФС от имени указанной компании было оформлено 4 таможенные декларации на экспорт лесоматериалов общим объемом 160 кубометров. При этом вывоз лесоматериалов за пределы таможенной территории Украины было запланировано в зоне деятельности Одесской таможни ГФС, а контейнеры находились на территории Одесского морского порта.

На основании постановления суда проведен обыск в подготовленных к экспорту указанных контейнерах с лесоматериалами, по результатам которого изъято и передано на ответственное хранение 160 кубических метров лесоматериалов ориентировочной стоимостью свыше 1,1 млн грн.

Напомним, одной из схем, по которой контрабандисты экспортируют лес-кругляк в Румынию, является декларирование его как топливной древесины низкого качества.