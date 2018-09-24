В техасскую тюрьму пожертвовали бананы. В коробках нашли кокаин (фото)

Наркотики вместе с бананами должны были попасть в одну из тюрем штата.

Операция по выявлению крупной партии кокаина описана в Facebook Департамента уголовного судопроизводства Техаса.

Всего таможенники на двух поддонах в 45 ящиках нашли 540 пакетов с наркотиком. Уличная стоимость партии составляет около $ 18 млн.

Бананы пожертвовали в тюрьму Wayne Scott Unit по той причине, что они были перезрелыми. Во время разгрузки охрана заметила, что одна из коробок имеет иной вес. Сотрудники вскрыли ее и обнаружили под бананами кокаин.

Пограничная служба США и отдел борьбы с наркотиками начали следствие.

Источник: belsat.eu