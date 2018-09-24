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Под Киевом на АЗС пьяный мужчина подстрелил оппонента

24.09.2018 15:52

Житель пгт Рокитное (Киевская обл.) ранил из травматического оружия мужчину на автозаправочной станции, пострадавший от госпитализации отказался.

Как сообщил в понедельник отдел коммуникации полиции в Киевской области, на спецлинию 102 областной полиции поступило сообщение о том, что неизвестный стреляет на автозаправочной станции. По указанному адресу прибыл наряд полицейских.

Местный житель в Киевской области стрелял на АЗС, ранен мужчина

Выяснилось, что между двумя мужчинами на автозаправочной станции возникла ссора. Чтобы доказать свою правоту, один из них, выпивший, выхватил пистолет - сначала выстрелил в воздух, а другим выстрелом попал в ногу своему оппоненту.

На месте происшествия полиция изъяла травматическое оружие, которое злоумышленник хранил без разрешительных документов. Раненый мужчина от госпитализации отказался.

Стрелка задержали неподалеку от места совершения преступления, им оказался 54-летний житель пгт Рокитное.

По данному факту отрыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. // Интерфакс-Украина

 

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