На Львівщині судитимуть дитину, яка зарізала власного батька

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування за фактом скоєння вбивства 35-річного місцевого мешканця, яке трапилось 7 липня цього року у будинку, де потерпілий проживав разом із дружиною та дітьми.

Встановлено, що під час раптового конфлікту, 13-річна дитина завдала власному батькові один удар ножем в шию, внаслідок чого той помер.

За результатами здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом вчинення малолітньою суспільно небезпечного діяння (яке підпадає під ознаки діяння, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство), слідчим, за погодженням із процесуальним керівником, у п’ятницю 21 вересня, до суду скеровано клопотання про застосування до неї примусових заходів виховного характеру у вигляді направлення до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до її виправлення на строк 1 рік.

Довідково: вік, з якого може наставати кримінальні відповідальність – 14 років.

Прес-служба прокуратури Львівської області