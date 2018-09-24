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На Днепропетровщине судья выселил 4-х человек из квартиры и продал ее

24.09.2018 16:44

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение судье Октябрьского райсуда Кривого Рога Днепропетровской области Алексею Пустовиту, который выселил 4 человек из квартиры, а затем продал ее. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

Судья в Днепропетровской области выселил 4 человек из квартиры и продал ее

"Сегодня заместителем Генерального прокурора осуществлено сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины судьи Октябрьского районного суда г. Кривого Рога Днепропетровской области", - написала Сарган.

По ее словам, судья Октябрьского райсуда Кривого Рога Днепропетровской области Алексей Пустовит в марте 2014 года вынес решение о выселении из квартиры четырех граждан. Затем он получил это жилье в пользование и продал.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Днепропетровской области.

 

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