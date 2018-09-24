За спробу вбивства працівника виправної колонії житель Дрогобича може провести за гратами 10 років

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 34-річного мешканця Дрогобича, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 п.13 ст.115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство особою, яка раніше вчинила умисне вбивство).

Подія трапилась у червні цього року на території одного із кафе на вулиці Мекелити у Стебнику.

Того дня зловмисник, який уже відбував покарання за умисне вбивство, напав на 41-річного працівника виправної колонії та завдав йому декілька проникаючих ударів в грудну клітку, внаслідок чого потерпілий потрапив до Дрогобицької міської лікарні №1.

Встановлено, що до злочину лиходій готувався заздалегідь, адже при собі мав викрутку.

Так, за клопотанням сторони обвинувачення, підозрюваному обрано найсуворіший запобіжних захід – тримання під вартою.

На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області для розгляду по суті.

У разі доведення вини, відповідно до ст.68 КК України, фігуранту загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Прес-служба прокуратури Львівської області