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На Луганщині ухвалено вирок бойовику — 13 років позбавлення волі

24.09.2018 17:23

Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення в суді стосовно бойовика самопроголошеної «ЛНР», за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування).

Під час досудового розслідування та судового розгляду встановлено, що діючи у складі збройного формування, останній брав активну участь у діяльності розвідувальної роти 4 окремої механізованої бригади «ЛНР» та приймає участь у бойових діях у складі 3 відділення 3 взводу розвідувальної роти, здійснював розвідувальну діяльність на передових лініях розташування Збройних Сил України, Національної Гвардії, підрозділів територіальної оборони, інших правоохоронних органів України, з використанням вогнепальної зброї, вибухових речовин та іншого озброєння, на території смт Слов’яносербська Слов’яносербського району Луганської області, міста Алчевська Луганської області, а також на території інших міст та районів Луганської та Донецької областей.

Оскільки учасник збройного формування переховується від органів слідства та суду на тимчасово не підконтрольній українській владі території стосовно останнього здійснено процедуру спеціального досудового розслідування та судового розгляду. 

Вироком Лисичанського міського суду бойовика заочно засуджено до 13 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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