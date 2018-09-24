В Одессской ж/д станции Одесса-Застава-1 на крыше поезда погиб 11-летний ребенок

“Рискованная игра трех мальчишек на крыше вагона в который раз привела к трагедии. Так, 22 сентября на станции Одесса-Застава-1 дети находились на вагоне поезда, который отправлялся. Двое из них успели спрыгнуть с поезда, однако одного ребенка ударило электротоком. Уже по прибытии поезда на станцию ​​Одесса-Порт тело парня обнаружил дежурный по переезду. Погибшему было 11 лет”, — сообщили в УЗ.

В “Укрзализныце” обнародовали статистику травм и несчастных случаев на железной дороге из-за нарушения правил поведения. Так, с начала 2018 травмы на железной дороге получили 433 посторонних лица, в том числе 256 — со смертельным исходом. За соответствующий период 2017 были травмированы 404 посторонних лиц, из них 260 — погибли.

“Худшее, что среди травмированных — 21 ребенок в возрасте до 16 лет, из них 7 — травмированы смертельно. В 2017 году получили травмы 19 детей, из них 7 — погибли”, — отметили в главном офисе украинской железной дороги.

В результате поражения электрическим током с начала года травмированы 25 посторонних граждан, из них 13 — смертельно. Среди травмированных 10 детей в возрасте до 16 лет, из них четверо погибли.

“Берегите детей, объясняйте им правила безопасного поведения на железной дороге, в частности опасность пребывания рядом с контактной сетью, следите за их досугом!”, — призвали в “Укрзализныце”. // УНН