Украинское посольство в Венгрии опровергло фейк опубликованный в закарпатской прессе

Посольство Украины в Венгрии прокомментировало информацию, распространяемую изданием "Новости Закарпатья", о том, что представители посольства якобы отказались оказать помощь смертельно раненному закарпатцу

Посольство Украины в Венгрии опровергло информацию, опубликованную в издании "Новости Закарпатья", относительно отказа оказать помощь потерпевшему в аварии, которая произошла в августе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В частности, в издании "Новости Закарпатья" вышла публикация "Посольство Украины в Будапеште отказалось оказать помощь смертельно ранненому закарпатцу".

"Посольство Украины в Венгрии официально сообщает, что изложенная в статье информация не соответствует действительности. Сразу после аварии автобуса консул Украины установил контакт с пострадавшими украинскими гражданами и венгерскими компетентными органами. Сообщение об аварии безотлагательно было размещено на сайте посольства с тем, чтобы родственники пострадавших имели возможность оперативно получить актуальную информацию относительно ситуации", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, указано, что консул с самого начала установил контакт с врачами и навестил пострадавших украинских граждан в больницах, в том числе В. Поповича, сразу, как это стало возможным с учетом медицинских показателей, и находился на постоянной телефонной связи как с врачами, так и с пострадавшими.

"Сразу после аварии во взаимодействии с Министерством здравоохранения Украины посольство предложило венгерской стороне предоставление со стороны Украины профессиональной медицинской помощи. В то же время получило заверения относительно способности венгерской стороны полностью обеспечить пострадавших всем необходимым собственными силами", - пояснили в сообщении.

Отмечается, что посольство и сейчас поддерживает связь с венгерскими врачами, правоохранительными органами, пострадавшими украинскими гражданами и членами их семей.

"В ходе очередного телефонного разговора с отцом В. Поповича, который состоялся 21 сентября 2018 года, консул предложил предоставить контактные данные адвоката, который требовал от родственников пострадавшего справку из посольства непонятного содержания, или сообщить упомянутому юристу номер телефона соответствующего сотрудника посольства с целью выяснения сути его вопроса", - добавили в посольстве.

В МИД назвали неуместными спекуляции на данной теме и направили опровержение в редакцию издания "Новости Закарпатья".

Отметим, что посольство Украины в Венгрии подтвердило информацию о травмировании 13 украинцев в дорожно-транспортном происшествии на территории Венгрии, которое произошло 12 августа. // 112.ua