В Киеве 26-29 сентября отключат водоснабжение на 7 улицах (адреса)

В Киеве на этой неделе будут отключать водоснабжение на 7 улицах из-за плановых ремонтов сетей.

Как сообщили в ЗАО "Киевводоканал", ремонтные работы запланированы на 26-29 сентября.

Так, 26 сентября с 08:00 до 07:00 27 сентября будут отсутствует подача воды в домах на ул. Салютная, 1, 2, 3, 5, 5-Б; на ул. Щербакивского, 47-В;

27 сентября с 08:30 до 07:00 28 сентября - на ул. Милютенко, 29, 42, 44, 44-А, 44-Б, 46;

28 сентября с 08:00 до 07:00 29 сентября - на ул. Дашавская, 20, 22, 24, 27, 27-А, 27-Б, 36, 37; в пер. Индустриальный 17, 19, 19-А, 21, 23;

28 сентября с 19:00 до 09:00 29 сентября - на ул. Туполева, 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-Г, 5-Е, 12-А, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 22, 24, 29;

28 сентября с 09:00 до 07:00 29 сентября - на ул. Бориспольская, 19,34.

В "Киевводоканале" рекомендуют жителям указанных домов заранее запастись водой. // УНИАН