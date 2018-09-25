США владеют информацией о численности и составе регулярной российской армии на Донбассе

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью изданию "Эхо Москвы", передает УНН.

"Чтобы я не сказал, мне сразу возразит кто-то, кому не нравятся те или иные цифры, но позвольте мне отметить, что мы очень тщательно изучили этот вопрос. У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники", - заявил он.

По словам Волкера, США в других местах действовали таким же образом, используя подрядчиков в качестве дополнения к военным операциям США, и в данном случае сложилась такая же ситуация.

"Осуществляется непосредственное российское командование и управление через цепочку командования, включая регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия", - заявил спецпредставитель.

Он отметил, что некоторые из сепаратистов являются гражданами Украины, также нанятыми на контрактной основе.

"Многие из них таковыми не являются. Некоторые из них - граждане России, некоторые - сербы, некоторые - из Беларуси. Как вы знаете, они прибывают отовсюду, и их нанимает и организует эта компания. Но, в конечном счете, это незаконные вооруженные формирования на территории Украины. Так что если речь идет о реализации Минских соглашений, согласно условиям Минских соглашений, эти незаконные вооруженные формирования должны прекратить существование", - подчеркнул Волкер.