Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

США владеют информацией о численности и составе регулярной российской армии на Донбассе

25.09.2018 00:43

США владеют информацией о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансирование, численности военнослужащих регулярной российской армии на Донбассе.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью изданию "Эхо Москвы", передает УНН.

Волкер

"Чтобы я не сказал, мне сразу возразит кто-то, кому не нравятся те или иные цифры, но позвольте мне отметить, что мы очень тщательно изучили этот вопрос. У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники", - заявил он.

По словам Волкера, США в других местах действовали таким же образом, используя подрядчиков в качестве дополнения к военным операциям США, и в данном случае сложилась такая же ситуация.

"Осуществляется непосредственное российское командование и управление через цепочку командования, включая регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия", - заявил спецпредставитель.

Он отметил, что некоторые из сепаратистов являются гражданами Украины, также нанятыми на контрактной основе.

"Многие из них таковыми не являются. Некоторые из них - граждане России, некоторые - сербы, некоторые - из Беларуси. Как вы знаете, они прибывают отовсюду, и их нанимает и организует эта компания. Но, в конечном счете, это незаконные вооруженные формирования на территории Украины. Так что если речь идет о реализации Минских соглашений, согласно условиям Минских соглашений, эти незаконные вооруженные формирования должны прекратить существование", - подчеркнул Волкер.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...