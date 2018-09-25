На Київщині СБУ викрила нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили у Київській області нарколабораторію з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

Правоохоронці встановили, що незаконне виробництво психотропів організували троє мешканців столиці в орендованому дачному будинку у Бородянському районі. Щотижня наркоділки виготовляли приблизно півтора кілограма амфетаміну. Готовий «товар» вони збували через розгалужену мережу дилерів на території регіону.

Оперативники СБУ затримали зловмисників, один з яких вже перебував у розшуку за торгівлю наркотиками, у «цеху» під час виготовлення чергової партії психотропних речовин.

У ході санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили в нарколабораторії півтора кілограма амфетаміну та обладнання для його виробництва. Вартість вилучених речовин та приладдя за цінами «чорного ринку» становить понад півмільйона гривень.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з поліцією.

Прес-центр СБ України