В Крыму в столкновении автобуса и ВАЗа погибли пять человек

Пять человек погибли в результате столкновения рейсового автобуса Setra и автомобиля ВАЗ-2110 в Первомайском районе Крыма в понедельник, 24 сентября.

По информации дорожной инспекции, авария произошла на трассе Красноперекопск–Симферополь.

«По предварительной информации, в аварии погибли пять человек, все пассажиры ВАЗа. В автобусе ехали 13 человек, никто из них не пострадал», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели и дорожные инспекторы, в ликвидации последствий аварии задействованы 13 человек и пять единиц техники. // krymr.com