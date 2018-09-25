В Крыму в столкновении автобуса и ВАЗа погибли пять человек

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Пять человек погибли в результате столкновения рейсового автобуса Setra и автомобиля ВАЗ-2110 в Первомайском районе Крыма в понедельник, 24 сентября.
По информации дорожной инспекции, авария произошла на трассе Красноперекопск–Симферополь.
«По предварительной информации, в аварии погибли пять человек, все пассажиры ВАЗа. В автобусе ехали 13 человек, никто из них не пострадал», – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели и дорожные инспекторы, в ликвидации последствий аварии задействованы 13 человек и пять единиц техники. // krymr.com
С момента трагедии в «Виктории» прошел год. Однако, реального приговора до сих пор так никто и не получил. На два года условно осудили лишь одну из...