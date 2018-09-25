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В Крыму в столкновении автобуса и ВАЗа погибли пять человек

25.09.2018 02:39

Пять человек погибли в результате столкновения рейсового автобуса Setra и автомобиля ВАЗ-2110 в Первомайском районе Крыма в понедельник, 24 сентября.

По информации дорожной инспекции, авария произошла на трассе Красноперекопск–Симферополь.

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«По предварительной информации, в аварии погибли пять человек, все пассажиры ВАЗа. В автобусе ехали 13 человек, никто из них не пострадал», – говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают спасатели и дорожные инспекторы, в ликвидации последствий аварии задействованы 13 человек и пять единиц техники. // krymr.com

 

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