На Донеччині затримали відвідувача кафе з пістолетом, викраденим у міліції Слов’янська

Предмет, схожий на зброю, помітила під курткою чоловіка офіціантка у кафе на заправці у Костянтинівці та натиснула тривожну кнопку. Побачивши поліцейських, чоловік намагався втекти, але був затриманий. У правопорушника вилучений пістолет Макарова, що числиться серед зброї, викраденої зі Слов’янського відділу міліції під час його захоплення незаконними збройними формуваннями у 2014 році.

Поді сталася вчора, 23 вересня близько 4 години ночі. Поліцейські наряду реагування Бахмутського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецької області, що несли службу у Костянтинівці, оперативно прибули у кафе на АЗС за сигналом тривога.

Працівниця закладу повідомила, що відвідувач тривалий час знаходиться у кафе, поводить себе зухвало, а під курткою ховає предмет, схожий на пістолет.

Правоохоронці блокували шляхи відходу та наблизились до підозрюваного, однак той проігнорував вимоги поліції та намагався сховатися. Втікач був затриманий, на місце була викликана слідчо-оперативна група Костянтинівського відділення поліції.

Поліцейські вилучили кобуру з пістолетом Макарова та сувенірний ніж. Встановлено, що вогнепальна зброя числиться за Слов’янським відділом поліції та зникла під час захоплення адмінбудівлі бойовиками.

Порушником виявився місцевий житель 1993 року народження, раніше не судимий. Затриманий пояснив, що пістолет знайшов у місцевому парку. З якою метою чоловік носив зброю з собою замість того, щоб здати до поліції, - з’ясує слідство.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Підозрюваному загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Бахмутський відділ поліції Донецької області

