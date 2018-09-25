Чешский грибник побил республиканский рекорд по опьянению - главврач не мог поверить в анализ

41-летний мужчина вернулся из леса и обнаружил сильную травму ноги. Оказалось, что он получил очень сложный перелом в области лодыжки, потребовалась операция. Врач спросил пациента, употреблял ли тот спиртные напитки, так как ему показалось, что мужчина с трудом говорит.

Грибник признался, что выпил полбутылки пива сразу после получения травмы. Перед операцией медикам потребовалось взять анализ крови на содержание этанола в крови. Оказалось, что результат мужчины – 8,83 промилле. Операцию пришлось перенести на 24 часа позже.

Главный врач Надежда Мичудова призналась, что за свою 33-летнюю практику сталкивается с таким впервые.

«Пациент ходил, ориентировался в пространстве. Клинически он выглядел максимум на 3 промилле», – говорит медик.

Мужчину уже прооперировали, через несколько дней его выпишут домой.

Пресс-атташе больницы в чешском городе Крнов Йиржи Крушила поискал в доступных архивах СМИ информацию о подобных случаях. Оказалось, что грибник побил рекорд тракториста Милана Чурды, которого несколько лет назад задержали за рулем санитарного автомобиля. Тракторист показал результат 8 промилле алкоголя. Мировой рекорд, как утверждает Крушила, принадлежит 45-летнему поляку – 12,3 промилле после праздника с друзьями.

Источник: novinky.cz