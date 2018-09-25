Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Чешский грибник побил республиканский рекорд по опьянению - главврач не мог поверить в анализ

25.09.2018 08:57

Грибник в Чехии сломал ногу и, вероятно, побил чешский рекорд по степени алкогольного опьянения. В его крови выявили 8,83 промилле. Врачи в больнице не могли поверить своим глазам, когда увидели результаты анализа. Мужчину доставили в больницу на машине скорой помощи.

41-летний мужчина вернулся из леса и обнаружил сильную травму ноги. Оказалось, что он получил очень сложный перелом в области лодыжки, потребовалась операция. Врач спросил пациента, употреблял ли тот спиртные напитки, так как ему показалось, что мужчина с трудом говорит.

Грибник признался, что выпил полбутылки пива сразу после получения травмы. Перед операцией медикам потребовалось взять анализ крови на содержание этанола в крови. Оказалось, что результат мужчины – 8,83 промилле. Операцию пришлось перенести на 24 часа позже.

Главный врач Надежда Мичудова призналась, что за свою 33-летнюю практику сталкивается с таким впервые.

«Пациент ходил, ориентировался в пространстве. Клинически он выглядел максимум на 3 промилле», – говорит медик.

Мужчину уже прооперировали, через несколько дней его выпишут домой.

Пресс-атташе больницы в чешском городе Крнов Йиржи Крушила поискал в доступных архивах СМИ информацию о подобных случаях. Оказалось, что грибник побил рекорд тракториста Милана Чурды, которого несколько лет назад задержали за рулем санитарного автомобиля. Тракторист показал результат 8 промилле алкоголя. Мировой рекорд, как утверждает Крушила, принадлежит 45-летнему поляку – 12,3 промилле после праздника с друзьями.

Источник: novinky.cz

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...