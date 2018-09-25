На Київщині розкрили жорстоке вбивство таксиста

4 дні кропіткої оперативної роботи знадобилося працівникам кримінальної поліції та слідчим для встановлення та затримання пасажира, який вранці 21 вересня у с. Петропавлівська Борщагівка з корисливих мотивів наніс 30 колото-різаних ран таксисту. Викинув закривавленого водія на дорогу та втікаючи на викраденому авто «Mercedes-Benz» іноземної реєстрації, скоїв ДТП.

40-річного потерпілого іноземця, який проживав та працював у столиці таксистом, виявив місцевий житель, у припарковане авто якого врізався зловмисник на викраденому «Mercedes» та втік.

Потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги внаслідок отриманих множинних ножових поранень.

Розкриття даного зухвалого злочину перебувало на особистому контролі очільника поліції Київщини Дмитра Ценова. Додатково було залучено кінологів із службовими собаками, опитано велику кількість громадян та скоєно виїзди в сусідні області для опрацювання кола підозрюваних осіб.

Відомо, що керманич підібрав пасажира в районі «Академмістечко» не по замовленню. Проведена оперативна робота дала результат - підозрюваного 19-річного жителя с. Петропавлівська Борщагівка затримали у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Під час невідкладного обшуку у його домоволодінні виявлено та вилучено речовий доказ – ніж зі слідами крові таксиста.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області