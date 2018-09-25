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В Украине ввели в обращение обновленную 20-гривневую банкноту

25.09.2018 09:34

 Украинцам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые

В Украине с 25 сентября введена в обращение обновленная 20-гривневая банкнота. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

Фото: новая банкнота в 20 гривен (РБК-Украина)

Сообщается, что с 25 сентября 20-гривневая банкнота образца 2018 года становится законным платежным средством. Она будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривен образца 2003 года. Украинцам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые.
 
Также сообщается, что этими банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные старые купюры. Всего в этом году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен.
 
По состоянию на 1 сентября 2018 в наличном обороте находилось около 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму почти 2,5 млрд гривен (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).
 
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины ежегодно из-за изношенности изымает из обращения около 800 млн банкнот всех номиналов. Почти половину изъятых банкнот составляют банкноты номиналом от 1 до 20 грн. // РБК-Украина

 

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