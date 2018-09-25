Суд оштрафовал главу «Нафтогаза» за отказ предоставить список получателей гигантских премий

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева на 1,7 тыс. гривен за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко ("Всеукраинское объединение "Батьківщина") информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над публичным акционерным обществом "Газпром".

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В августе аппарат Рады составил протокол о привлечении Коболева к ответственности в связи с тем, что глава "Нефтегаза" предоставил неполный ответ на депутатский запрос Власенко.

Суд установил, что в ответе Коболев не предоставил запрашиваемую информацию на вопросы о правовом основании для выплаты премий, а также о перечне лиц, в отношении которых правление компании приняло решение о выплате премий в связи с победой в арбитраже.

В связи с этим суд признал Коболева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 188-19 (невыполнение законных требований депутата) Кодекса об административных правонарушениях, и наложил на него штраф в пользу государства в размере 1 700 гривен.

Также суд постановил взыскать с Коболева судебный сбор в размере 352 гривен.

Напомним, информационное агентство Українські Новини при поддержке юристов Украинского Хельсинского союза по правам человека подало иск в Окружной административный суд Киева с требованием обязать Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" предоставить список должностных лиц компании, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над публичным акционерным обществом "Газпром".

Ранее Генпрокуратура начала расследовать выплату гигантской премии руководству "Нефтегаза".