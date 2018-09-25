На Урале 20-летний подонок изнасиловал и сжег 17-летнюю школьницу

В поселке Сосьва Свердловской области изнасиловали, задушили и сожгли на пустыре 17-летнюю школьницу Полину Н. Пост о случившемся размещен в группе «Инцидент Краснотурьинск» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, в совершении этого преступления подозревается 20-летний Алексей Щ., который являлся приятелем погибшей. Он уже задержан стражами порядка и в настоящее время с ним работают следователи следственного управления СКР по региону.

Свой рассказ о жутком инциденте написал 21-летний Руслан Т. Молодой человек, в частности, сообщил, что находился рядом во время совершения этого преступления, однако не решился остановить убийцу, опасаясь за свою жизнь.

"Он взял шнур аукс и начал ее душить насмерть. Я попытался его остановить, он говорил, что ему так надо. Зачем, не говорил. Меня очень сильно трясло. Я нашел ключи от дверей и убежал домой. В след он мне кричал, что если я скажу, он и меня убьет», — цитируются показания Руслана в группе.

После убийства, как следует из имеющейся информации, чтобы скрыть следы преступления от людских глаз, труп школьницы оттащили на пустырь, облили бензином и сожгли.

Кроме того, молодой человек рассказал о том, что знал злоумышленника уже три года, но даже не мог предположить, что тот «способен на такое». Стоит отметить, что сейчас все записи со страницы Руслана в «ВКонтакте» исчезли. // МК