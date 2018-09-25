Столичні правоохоронці затримали чоловіка за збут прекурсорів

У зловмисника виявили та вилучили близько 250 упаковок із пігулками, які мають наркотичну дію. За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації щодо збуту медичних препаратів слідчі Подільського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №7 та спільно із столичними працівниками управління протидії наркозлочинності провели дві оперативні закупки та задокументували протиправні дії зловмисника.

Чоловік налагодив збут прекурсорів на території України через мережу інтернет. Правопорушника поліцейські затримали біля поштового відділення, де він мав намір відправити замовлення. Працівники поліції виявили та вилучили у зловмисника 30 пакунків, у яких знаходилось близько 250 блістерів із пігулками.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 34-річний уродженець Донецької області, раніше судимий за аналогічні злочини. Орієнтована вартість вилученого за цінами «чорного ринку» складає близько 65-ти тисяч гривень.

Слідчим відділом Подільського управління поліції зловмиснику оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва