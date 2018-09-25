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Столичні правоохоронці затримали чоловіка за збут прекурсорів

25.09.2018 10:05

У зловмисника виявили та вилучили близько 250 упаковок із пігулками, які мають наркотичну дію. За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації щодо збуту медичних препаратів слідчі Подільського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №7 та спільно із столичними працівниками управління протидії наркозлочинності провели дві оперативні закупки та задокументували протиправні дії зловмисника.

1

 

Чоловік налагодив збут прекурсорів на території України через мережу інтернет. Правопорушника поліцейські затримали біля поштового відділення, де він мав намір відправити замовлення. Працівники поліції виявили та вилучили у зловмисника 30 пакунків, у яких знаходилось близько 250 блістерів із пігулками.

2

 

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 34-річний уродженець Донецької області, раніше судимий за аналогічні злочини. Орієнтована вартість вилученого за цінами «чорного ринку» складає близько 65-ти тисяч гривень.

3

 

Слідчим відділом Подільського управління поліції зловмиснику оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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