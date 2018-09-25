Кремль накажет ЛДПР и КПРФ, посмевших выиграть у власти губернаторские выборы

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Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за нарушение договоренностей на губернаторских выборах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Главный вывод будет сделан в отношении ЛДПР и КПРФ, говорит другой собеседник, близкий к администрации президента: «Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу».
С момента трагедии в «Виктории» прошел год. Однако, реального приговора до сих пор так никто и не получил. На два года условно осудили лишь одну из...