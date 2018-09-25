Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Кремль накажет ЛДПР и КПРФ, посмевших выиграть у власти губернаторские выборы

25.09.2018 10:15

 Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за нарушение договоренностей на губернаторских выборах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Недовольство власти, в частности, вызвали действия члена ЛДПР Сергея Фургала, избранного губернатором Хабаровского края. По словам собеседника «Ведомостей», на выборы он шел техническим кандидатом и обещал не вести кампанию, но в итоге отказался от сделки со своим соперником из «Единой России» Вячеславом Шпортом.
 
выборы
 
По словам источника, в качестве наказания Кремль, в частности, может отказаться помогать КПРФ и ЛДПР с прохождением муниципального фильтра. «Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», — сказал собеседник «Ведомостей».
 
О том, что КПРФ и ЛДПР вызвали «раздражение» в Кремле, изданию сообщил еще один источник. «Надеюсь, будут приняты жесткие меры. Выборы — лишь эпизод. КПРФ, в частности, педалировала пенсионную тему», — отметил он.
Главный вывод будет сделан в отношении ЛДПР и КПРФ, говорит другой собеседник, близкий к администрации президента: «Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу». 
  • После единого дня голосования 9 сентября в четырех регионах России был назначен второй тур губернаторских выборов.
  • В Приморье, где единоросс Андрей Тарасенко в последний момент с минимальным перевесом выиграл у коммуниста Андрея Ищенко, результаты выборов отменили из-за массовых нарушений.
  • Во Владимирской области и в Хабаровском во втором туре выборов победили кандидаты от ЛДПР Владимир Сипягин и Сергей Фургал.
  • В Хакасии второй тур отложили до 7 октября после того, как исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. // Медуза

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...