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Три человека погибли в столкновении легковушек на Тернопольщине (фото)

25.09.2018 10:25

Водитель и два пассажира одного из автомобилей от полученных травм скончались на месте аварии

В Тернопольской области столкнулись легковые автомобили "ВАЗ" и Volkswagen Polo, в результате чего три человека скончались на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП

Авария произошла сегодня ночью около 3:00 на автодороге близ села Черный лес Збаражского района. По предварительной информации, ВАЗ-2106, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку Volkswagen Polo. Правоохранители отметили, вероятно, водитель "Жигулей" уснул за рулем.

ДТП

В результате столкновения водитель ВАЗ и две его пассажирки погибли на месте происшествия. На момент ДТП в иномарке находилась семья из Хмельницкой области: их с травмами госпитализировали в больницу, их жизни ничего не угрожает.

"Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 3 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц", – отметили в полиции. // Сегодня

 

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