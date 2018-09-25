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Телеканал «UA:Перший» отключили за долги

25.09.2018 10:35

Государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения утром 25 сентября отключил вещание телеканала "UA:Первый" за долги.

Об этом сообщил глава правліня "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" Зураб Аласания в комментарии РБК-Украина.

Телеканала «UA:Перший» отключили за долги

По его словам, на сегодняшний день долг НСТУ перед концерном РРТ, за 10 месяцев, 69 млн грн.

"РРТ отключил сигнал, так как требует оплату за распространение сигнала. Концерн РРТ сам под угрозой отключения от энергосети за долги. А если их отключат, тогда пропадет сигнал всех каналов", - отметил Аласания.

Аласания воспринимает эту ситуацию, как давление на СМИ.

Концерн РРТ находится под непосредственным руководством государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которую возглавляет Леонид Евдоченко.

"И его позиция - отключить нас от сигнала", - сказал Аласания.

Информацию об отключении вещания "UA: Первый" подтвердили и в официальном письме Концерна РРТ, который был направлен в ПАО НСТУ 24 сентября 2018.

"Учитывая рост задолженности Концерн РРТ вынужден прекратить трансляцию телеканала" UA:Перший "с 25 сентября 2018", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня 2018 года аналоговую трансляцию телеканала "UA: Первый" через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов отключили за долги.

Сообщалось, что с апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной радой Суспильному, не предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 млн гривен.

Также отмечается, что для оплаты всех трансляций НСТУ необходимо 340 млн грн в год, однако выделено и предусмотрено в паспорте бюджетной программы 51 млн грн.

 

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