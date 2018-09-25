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Юные отморозки-АУЕшники ворвались в квартиру петербуржца и избили всех из-за замечания

25.09.2018 10:55

 Очередная дикая выходка подростков, причисляющих себя к криминальному движению АУЕ, зафиксирована в Северной столице. Там банда подростков после сделанного замечания попросту ворвалась в квартиру «обидчика» и избила всех, кто находился в доме.

Инцидент произошел в Понтонном поселке. Местный житель, зайдя в свой подъезд, застал там подростка, справлявшего малую нужду. Мужчина сделал ему замечание.
 
Ауешники ворвались в квартиру петербуржца и избили всех из-за замечания
 
А спустя полчаса в его дверь начали стучать. Как оказалось, «визит» вежливости» решил нанести тот самый «писающий мальчик»: причем не один, а вместе с десятью своими дружками.
 
После того, как мужчина открыл дверь, подростки ворвались внутрь и избили всех домочадцев, угрожая убийством. Владелец квартиры попал в больницу.
 

фото: youtube.com

фото: youtube.com
 
Видеозапись начала разбойного нападения уже появилась в Сети. Как сообщает портал 78.ru, юные отморозки держат в страхе весь поселок.
 
В самом Петербурге в конце августа на всю страну прогремела другая банда малолеток. Тогда группа агрессивных подростков на протяжении нескольких часов избивала и грабила людей в самом центре города.
 
Только после разразившегося скандала вожаки банды наконец попали за решетку. // МК

 

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