Юные отморозки-АУЕшники ворвались в квартиру петербуржца и избили всех из-за замечания
25.09.2018 10:55
Очередная дикая выходка подростков, причисляющих себя к криминальному движению АУЕ, зафиксирована в Северной столице. Там банда подростков после сделанного замечания попросту ворвалась в квартиру «обидчика» и избила всех, кто находился в доме.
Инцидент произошел в Понтонном поселке. Местный житель, зайдя в свой подъезд, застал там подростка, справлявшего малую нужду. Мужчина сделал ему замечание.
А спустя полчаса в его дверь начали стучать. Как оказалось, «визит» вежливости» решил нанести тот самый «писающий мальчик»: причем не один, а вместе с десятью своими дружками.
После того, как мужчина открыл дверь, подростки ворвались внутрь и избили всех домочадцев, угрожая убийством. Владелец квартиры попал в больницу.
фото: youtube.com
Видеозапись
начала разбойного нападения уже появилась в Сети. Как сообщает портал 78.ru
, юные отморозки держат в страхе весь поселок.
В самом Петербурге в конце августа на всю страну прогремела другая банда малолеток. Тогда группа агрессивных подростков на протяжении нескольких часов избивала и грабила людей в самом центре города.