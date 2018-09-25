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В Ужгороде водитель бензовоза погиб, проверяя остатки топлива в цистерне

25.09.2018 11:05

В Ужгороде (Закарпатская область) водитель погиб пытаясь проверить остатки топлива в цистерне бензовоза. 

Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.

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Как рассказали спасатели, 24 сентября в 20:34, к ним позвонили работники одной из автозаправочных станций на объездной дороге Ужгорода.

"Они сообщили, что в опасности находится водитель бензовоза, который после слива бензина в резервуар АЗС, решил проверить остаток продукта в цистерне, спустился по лестнице внутрь и от паров горючего потерял сознание. Для помощи водителю на место прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые изъяли мужчину из цистерны, однако, уже без признаков жизни. Погибший является жителем Одесской области 1974 года", - рассказали спасатели.

В ГоСЧС добавили, что окончательную причину смерти устанавливают правоохранительные органы.

 

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