В Ужгороде водитель бензовоза погиб, проверяя остатки топлива в цистерне

Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.

Как рассказали спасатели, 24 сентября в 20:34, к ним позвонили работники одной из автозаправочных станций на объездной дороге Ужгорода.

"Они сообщили, что в опасности находится водитель бензовоза, который после слива бензина в резервуар АЗС, решил проверить остаток продукта в цистерне, спустился по лестнице внутрь и от паров горючего потерял сознание. Для помощи водителю на место прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые изъяли мужчину из цистерны, однако, уже без признаков жизни. Погибший является жителем Одесской области 1974 года", - рассказали спасатели.

В ГоСЧС добавили, что окончательную причину смерти устанавливают правоохранительные органы.