Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Днепре подростки избили и ограбили двоих мужчин

25.09.2018 11:25

Нападавших задержали, а пострадавшего госпитализировали в больницу

В Днепре несколько подростков избили двух мужчин, украли у них сумку с деньгами и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Фото из открытых источников

Инцидент произошел 23 сентября около 12 часов ночи на улице Софьи Ковалевской. Когда на место преступления прибыли стражи порядка, мужчины рассказали, что, когда они вышли из магазина, на них напали трое неизвестных, избили их и украли деньги, мобильные телефоны и документы.

"Полицейские обследовали прилегающую территорию и обнаружили 16-летнего парня, похожего по приметам на одного из напавших. Он сообщил, что в такое время отдыхает и ждет своих 15-летних друзей. Патрульные попросили, чтобы парень позвонил своим товарищам и позвал к себе. Когда те подошли, потерпевшие узнали в них своих обидчиков", – рассказали в полиции.

Троих подростков задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции. На место вызвали следственно-оперативную группу, а одному из пострадавших – "скорою" помощь. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...