В Днепре подростки избили и ограбили двоих мужчин

В Днепре несколько подростков избили двух мужчин, украли у них сумку с деньгами и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 23 сентября около 12 часов ночи на улице Софьи Ковалевской. Когда на место преступления прибыли стражи порядка, мужчины рассказали, что, когда они вышли из магазина, на них напали трое неизвестных, избили их и украли деньги, мобильные телефоны и документы.

"Полицейские обследовали прилегающую территорию и обнаружили 16-летнего парня, похожего по приметам на одного из напавших. Он сообщил, что в такое время отдыхает и ждет своих 15-летних друзей. Патрульные попросили, чтобы парень позвонил своим товарищам и позвал к себе. Когда те подошли, потерпевшие узнали в них своих обидчиков", – рассказали в полиции.

Троих подростков задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции. На место вызвали следственно-оперативную группу, а одному из пострадавших – "скорою" помощь. // Сегодня