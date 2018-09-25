Российские пограничники совершили очередную провокацию против судов ВМС Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

“Сегодня, 25 сентября, в 9:35 мероприятием морского буксира „Корец“ завершился переход группы судов Военно-Морских Сил ВС Украины в порт Мариуполь. Следует отметить, что РФ и на этот раз не удержалась от провокаций и фейков”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, возле рейда Мариуполя в районе якорной стоянки была попытка провокации со стороны российского пограничного катера типа “Мангуст”, который недавно уже создавал подобные действия, опасно маневрируя рядом с украинским катером Морской охраны. Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров “Лубны” и “Кременчуг” он был остановлен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна “Донбасс” и морского буксира “Корец”.

Как сообщалось, поисково-спасательное судно “Донбасс” и морской буксир “Корец” прошли Керченский пролив и вошли в Азовское море. При этом силы РФ допустили ряд опасных инцидентов.