Поліція розповіла про обставини ДТП за участі п’яного екс-керівника іршавської міліції (фото)

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За фактом дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими правоохоронці Іршавського відділення поліції розпочали слідство.
У понеділок, 24 вересня, до поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілими у Іршаві.
За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 63-річний іршавчанин на автомобілі «Suzuki», не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем марки ВАЗ, під керуванням 53-річного мешканця району. В результаті аварії, останній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими.
Слідство у справі триває, повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
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