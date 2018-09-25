На Луганщині під час обшуку правоохоронці вилучили понад 12 кг каннабісу у мешканців Сватівщини

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, під процесуальним керівництвом Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури слідчими СВ Сватівського відділу поліції ГУНП в Луганській області за оперативного супроводу управління карного розшуку Луганщини викрито факт зберігання наркотичних засобів з метою збуту мешканцями Сватівського району.

Під час санкціонованого обшуку за адресами мешкання двох зловмисників правоохоронцями виявлено та вилучено понад 12 кг каннабісу, які «наркоторговці» збирались реалізувати.

Наразі правопорушників затримано в порядку ст. 208 КК України. Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру та направлення до суду клопотання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться першочергові слідчі та розшукові дії.

Довідково: за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України винним особам може загрожувати від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області