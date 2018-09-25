«С камнем и раной в груди»: на Харьковщине из реки выловили труп мужчины

В Харьковской области из реки выловили труп мужчины с привязанным к телу камнем, сообщают в полиции.

ЧП произошло в пгт. Донец Балаклейского района. В субботу около полудня гражданин 1981 года рождения во время рыбной ловли на реке Северский Донец обнаружил в 300 метрах от берега тело мужчины. Прибывшие на место силовики установили, что погибшим является охранник овощебазы 1979 года рождения. На теле жертвы стражи порядка обнаружили огнестрельное ранение грудной клетки, а также ожог в районе плеча. Кроме того, к телу в районе поясницы был привязан камень, а на руке погибшего эксперты нашли привязанный шнурок. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины (убийство). // Судебно-юридическая газета