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«С камнем и раной в груди»: на Харьковщине из реки выловили труп мужчины

25.09.2018 12:28

Тело нашли в реке Северский Донец.

В Харьковской области из реки выловили труп мужчины с привязанным к телу камнем, сообщают в полиции.

«С камнем и раной в груди»: из реки выловили труп мужчины

ЧП произошло в пгт. Донец Балаклейского района. В субботу около полудня гражданин 1981 года рождения во время рыбной ловли на реке Северский Донец обнаружил в 300 метрах от берега тело мужчины. Прибывшие на место силовики установили, что погибшим является охранник овощебазы 1979 года рождения. На теле жертвы стражи порядка обнаружили огнестрельное ранение грудной клетки, а также ожог в районе плеча. Кроме того, к телу в районе поясницы был привязан камень, а на руке погибшего эксперты нашли привязанный шнурок. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины (убийство). // Судебно-юридическая газета

 

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